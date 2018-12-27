Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir eve yapılan operasyonda kaçak 650 litre şarap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Yakaören köyünde bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde bidonlar içerisinde yaklaşık 650 litre şarap ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, A.R.C. hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir eve yapılan operasyonda kaçak 650 litre şarap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Yakaören köyünde bir evde kaçak...
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir eve yapılan operasyonda kaçak 650 litre şarap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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