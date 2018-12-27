Isparta'da kaçak içki operasyonu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bir eve yapılan operasyonda kaçak 650 litre şarap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Yakaören köyünde bir evde kaçak...