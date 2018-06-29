Isparta'da emekliler ucuz konut istedi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - TÜRKİYE İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Abdülkadir Ersal, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret ederek dar gelirliler için TOKİ aracılığıyla konut yapılmasını talep etti.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Abdülkadir Ersal ve yönetim kurulu üyeleri Emekliler Günü dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Başkan Ersal, Türkiye'de 12,5 milyon emeklinin bulunduğunu, Isparta'daki emekli sayısının da 82 bin olduğunu dile getirdi. Isparta'da 24 bin üyelerini olduğunu kaydeden Ersal, Isparta'da kira ve ev fiyatlarının yüksek olduğunu anlattı.

Ev kiralarının 750 ile 2 bin lira arasında değiştiğini, satılık ev fiyatlarının ise 250 bin liradan başladığını kaydeden Ersal, "Isparta'da emekli, esnaf, dar gelirli çok. Mağduruz. TOKİ ile ilgili çalışmalar yapılıyor, vekillerimize, size güveniyoruz. TOKİ olmasa da belediye adına ucuz konut yaparsanız, bu millet sizden dualarını eksik etmez" diye konuştu.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da belediye olarak ucuz konut yapma düşüncelerini olduğunu söyledi. Ancak şehirde arsa problemi yaşadıklarını vurgulayan Başkan Günaydın, "Hazine arazileri yok. Konutlarımız pahalı. Yeni Çünür'ün yanı sıra Gökkubbe altından başlayan ve İstanbul yoluna uzanan bölgede yaptığımız iki yıllık çalışmanın ardından bin 800 dönümlük bir alanı konut alanına açtık. Yine Emre, Sülübey'den Karaağaç Mahallemize uzanan bölgelerde imar düzenlemeleri yaparak konut alanlarını genişlettik ve kıymetli hale getirdik. Emeklilerimize, dar gelirlilerimize, Ispartalılarımıza konut yapma arzum var. Bu görüş Isparta Belediyesinde var. Bunun örneğini ilk belediye başkanlığım döneminde de gerçekleştirdik. Ancak şu anda geniş arazilere ihtiyacımız var, ucuz konut yapmak istiyoruz. Bu arayışa devam ediyoruz, Kimseyi üzmeden uygun fiyatlı konut üretebiliriz" dedi.

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