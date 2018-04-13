Isparta'da 'Açık Kapı' birimi hizmette

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından uygulanan 'Açık Kapı' projesi faaliyetlerinin yürütüleceği birim Isparta Valiliği'nde açıldı.

Açık Kapı'nın milletin kapısı olduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın, Açık Kapı projesinin, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırması, başvuruların daha hızlı sonuçlanması ve ayrıca sunulan hizmetlerden vatandaşların memnuniyetinin arttırılması için çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Günaydın; "Başvurular üç şekilde yapılabilecek, birincisi; vatandaşlarımız bu gördüğünüz alana gelerek görevlilerimizle yüz yüze ve diğer bir odamız olan baş başa odasında birebir görüşebilecek, ikincisi; internet ortamında www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek, üçüncüsü ise; mobil telefonlara indirilen 'Açık Kapı' uygulamasıyla da başvurularını yapabileceklerdir" dedi.

Vatandaşların Açık Kapı projesiyle 17 kategoride ve 322 başvuru türünde başvuru yapabileceklerini kaydeden Vali Günaydın; başvuruların olumlu yâda olumsuz en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacağını söyledi. Birçok konuda vatandaşların evinden çıkmadan internet ortamında başvurularını yapabileceklerini belirten Vali Şehmus Günaydın, Açık Kapı projesinin bürokrasinin azaltılması ve hizmetlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, uygulamayı başlatan Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere birimin teşkilinde görev alanlara teşekkür etti.

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