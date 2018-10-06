İsot Festivali'nde 36 çeşit isot yemeği yapıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen İsot Festivali'nde 36 çeşit İsot yemeğinin sunulduğu program renkli gösterilere ve damak tadına hitap ederken isot yemeklerinin sunumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen İsot Festivali devam ediyor. Buluşmaların Cumhuriyet tesislerinde düzenlenen Festival 36 çeşit İsot yemeğinin sunulduğu program renkli gösterilere ve damak tadına hitap ederken isot yemeklerinin sunumu yapıldı. Yerli ve ulusal bir çok yayın kuruluşunun katıldığı programda bir açıklama yapan Başkan Nihat Çiftçi, “İsot’u Şanlıurfa’da bir mutfak öğesi olarak ve gastronominin hammaddesi olarak görüyoruz. Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık mutfağına en büyük lezzeti katan İsottur. İsot bizim için bir kültür öğesi, sebebi ise özellikle Eylül ayından Ekim sonuna kadar her evde bir canlılık var, her evde bir faaliyet var. Tarlada hasat edilmiş İsot bu defa kadınlarımızın elinde güzel bir şekilde işlenilmeye başlayarak parçalanıyor, ardından evlerin damlarında serilerek güneşte kurutulmaya bırakılır. Ardından Karacadağ Bazaltından yapılmış oyuklu tezgâhlarda ahşaptan yapılmış tokmaklarla bunu parçalarlar daha sonra zeytinyağı ile harmanlayıp demlenmeye bırakılırlar. Ardından elde edilen isotlar tarihi İpekyolu pazarında bulunan İsotçular çarşısında gelen misafirler için paketlenir ve en güzel parçamız olan mutfağımızda yer alır. Yemeklerimiz ise sabah kahvaltıdan tutun gece yemiş olduğumuz çiğ köfteye kadar tüm yemeklerimizde kullanılır” diye konuştu.

Ardından yemekler katılım gösteren vatandaşlara sunuldu. İsottan yapılan her türlü yemeği tatma imkanı bulan vatandaşlar Şanlıurfa'da böylesine bir festival yaptıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti

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