İsmet Yorgancılar vefat etti

EGE Bölgesi Sanasi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti.
İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenazesi 28 Ocak Pazartesi günü Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1927 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.
İZMİR, ()
FOTOĞRAF