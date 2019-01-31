ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Türk musikisi bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin eserlerlerinin seslendirildiği konser düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği (TSM) İcra heyeti, Hammamizade İsmail Dede Efendi eserleri konseri verdi. AKM Perge Salonu'ndaki konserde Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki TSM korosu Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin hafızalara yer etmiş, 'Ey Gül-i Bağ-ı Eda, Gel Ey Güzeller Serveri, Tırmana Tırmana Çıktım Yapıdan' gibi eserlerini seslendirdi. İzleyenler konser sonında koroyu ayakta alkışladı.
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