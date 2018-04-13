İsmail Baha Sürelsan anıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ı ölüm yıl dönümünde dualar ve eserleriyle andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan ölümünün 20'nci yılında anıldı. İlk olarak Sürelsan'ın Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni gerçekleşti. Kabri başında okutulan Yasin-i Şerif'in ardından Muratpaşa Camii'nde Mevlid okutulup, helva ikram edildi.

ANMA KONSERİ DÜZENLENDİ

Akşam ise sanatçı için AKM'de anma konseri düzenlendi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti'nin konseri müzikseverler tarafından ilgiyle dinlendi. Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki konserde, birbirinden kıymetli besteleri Türk musikisine kazandıran ünlü bestekârın eserleri seslendirildi.

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