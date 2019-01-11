İşler: 2019 yılı daha iyi geçecek

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) Aralık ayı yönetim raporuna göre, ziyaretçi sayısını 2018 yılında yüzde 18 arttıran İzmir turizmi toplam 1 milyon 683 bin 288 kişiyi ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, 2019 yılının 2018 yılından daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi.

ETİK'in özel yönetim raporlarının 56. sayısında İzmir turizminin 2018 yılının Aralık ayı analizine yer verildi. Rapora göre, 2018 yılında İzmir'e gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 18 arttı. 2018'in 12 aylık döneminde büyüme eğilimini sürdüren İzmir turizmi, yabancı ziyaretçi sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı, vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 0,3 artış gösterdi. İzmir turizmi 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 21 bin 576'sı yabancı, 661 bin 712'si vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 683 bin 288 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçilerin 933 bin 12'si hava yoluyla, 88 bin 564'ü deniz yoluyla kente girdi. Hava yoluyla girişler yüzde 32 artarken deniz yoluyla girişlerde yüzde 61 artış görüldü.

İzmir Aralık ayında ise 31 bin 333'ü yabancı, 39 bin 433'ü vatandaş olmak üzere toplam 70 bin 766 ziyaretçi aldı. Aralık ayında İzmir'e yabancı ziyaretçilerin 25 bin 550'si hava yoluyla, 5 bin 783'ü deniz yoluyla geldi. Aralık ayında yabancı ziyaretçilerin hava yolu girişleri bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28 artarken deniz yolu girişlerinde yüzde 187 artış görüldü. Toplam girişlerde yüzde 42,5 artış gerçekleşirken bunun yüzde 81,5'ini hava yolu, yüzde 18,5'ini deniz yolu girişleri oluşturdu.

12 aylık dönemde İzmir turizmi İran, ABD, Finlandiya, Avustralya, İspanya dışında pazarların neredeyse tamamında gelişme gösterdi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 10 ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Rusya Federasyonu, KKTC, Yunanistan, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti olarak sıralandı.

2016 - 2017 yıllarında daralan turizm sektörünün 2018 yılında yükselişe geçtiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2019 yılının Türk turizm tarihinde tüm zamanların en iyi yılı olacağını düşünüyoruz" dedi. İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2018 yılında yüzde 34 arttığına dikkat çeken İşler,

"Bu sayıları arttırabilmemiz turizmi çeşitlendirmemiz, pazar yelpazesini genişletmemiz, yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemizle mümkün. Yarattığı ciddi boyutta istihdam yanında, yerinde hizmet ihraç ederek döviz girdisi sağladığı da göz önünde bulundurularak turizm sektörünün daha çok desteklenmesi lazım. 2019 yılı 2018 yılından daha iyi geçeceğini düşünüyor ve 2023 yılı hedefi olan 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini 2019 yılında yakalayacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

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