İslami İlimler Fakültesi'ne yeni dekan

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Sıddık Korkmaz atandı.

Prof. Dr. Saffet Köse’nin İKÇÜ rektörü olarak atanmasından sonra vekaleten yürüttüğü İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Prof. Dr. Sıddık Korkmaz atandı. Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi ABD Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Göreve başlayan Prof. Dr. Korkmaz, İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. Saffet Köse’den aldığı bayrağı, başarıyla taşıma gayretinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, "İKÇÜ olarak milletine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsünü içselleştirmiş, inançlı, kültürlü ve erdemli ilim adamları yetiştirmeye devam edeceğiz. Akademisyeni, öğretim elemanı ve öğrencisiyle, ilahiyat için gayret gösteren tüm ilim gönüllüleri ile milletimizin milli ve manevi değerleri ekseninde bütünleşerek çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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