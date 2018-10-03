İslahiye’de salçalık biber telaşı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, salça telaşı halk pazarında başladı.

İslahiye'de hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık biber satın alma telaşı başladı. Pazarda 1 lira 40 kuruşta başlayan fiyatların 2 lira 30 kuruşa kadar yükselen fiyatıyla satın alınan biberler, kadınlar tarafından evlerde ayıklanarak salçaya dönüştürülüyor.

Ev yapımı salçayı tercih eden kadınlardan Elif Gül, "Salça yapmak zor bir iş olsa da fiyatlar böylesine yükselsede hijyenik ve hiçbir katkı madde katılmadan kendi yiyeceğimiz salçayı kendi ellerimizle yapmayı tercih ediyoruz" dedi.



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