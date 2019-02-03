İslahiye Ziraat Odası başkanı değişmedi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yapılan seçimde güven tazeleyip, yeniden seçildi.

Kongrede mevcut başkan Mehmet Köse ile Mehmet Öztürk'ün listeleri yarıştı. Yaklaşık 5 bin üyenin seçtiği 64 delegenin tamamının oy kullanmasıyla sandık açıldı. İlçe Seçim Kurulu temsilcilerince sayılan 64 oyun 57'sini alan Mehmet Köse seçimi kazandı. Tekrar başkan seçilen Köse, "Bir kez daha delegelerin desteğini aldığımız için mutluyuz. Çiftçimizin sorunlarını çözmek, her anında yanında olabilmek adına elimizden geleni yaptık, yapacağız" dedi.

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