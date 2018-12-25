İslahiye'ye 100 tonluk su deposu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için Pınarbaşı Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu ve terfi istasyonu yapılıyor.İslahiye Belediyesi ve GASKİ işbirliğiyle projelendirilen 100 tonluk içme su deposu ve terfi istasyonu inşaatı devam ediyor. 2017 yılında Türkbahçe mahallesinde başlayan ve yüzde 80'nin tamamlanan içme su boru hatlarının döşenme çalışmalarının yanında ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılamak için 7 bin 500 tonluk, Kurtini tepesine ise 300 tonluk depo yapıldı. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 100 tonluk içme suyu deposu ve terfi istasyon inşaatı da yükselmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Kemal Vural, "Projenin hayata geçirilmesi ile ilçemize içme su ihtiyacını karşılayacak toplam olarak 7 bin 900 tonluk su deposu daha yapılmış olacak. Bu projeler ile ilçe halkının su sorunun bitmiş olacak" dedi.

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