İslahiye ve Nurdağı'nda 170 ünite  kan bağışı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, kan bağışı kampanyası kapsamında 2 günde 170 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezi tarafından İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde birer gün arayla mobil ekip kan toplama standı kuruldu.her iki ilçede Standı ziyaret eden gönüllülerden 170 ünite kan bağışı alındı. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin kan grubu, tansiyon ve benzeri tetkikler yapıldıktan sonra doldurduğu formdan sonra kan bağışı alınan vatandaşlara soda ve kek ikram edildi.

Her iki ilçe halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunu söyleyen Gaziantep Türk Kızılayı Kan Merkezi Sorumlusu Dr.Murat Meriç,"her iki ilçemizde vatandaşların kan bağışına gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, duyarlılıktan dolayı teşekkür ederken kanın sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi."

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