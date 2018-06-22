İslahiye OSB'de ilk fabrika kepçesi vuruldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, alt yapı çalışması tamamlanan ve fabrika inşaatı için ilk kepçe vurulan tamamlandığında 3 bin kişiyi istihdam edecek Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam ve Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı vekili İzzet Aytekin, Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Kemal Güneş ve beraberindekiler ile Kamulaştırma, İmar Planı, Parselasyon, Alta Yapı, Elektrik, bin tonluk su deposu yaklaşık 10 binlira harcanan 950 dönüm alanda 560 dönümü 24 fabrikaya tahsis edilen,20 dönümde ise petrol istasyonu, park, cami, okul ve sosyal binalar ile idari binalar yer alıyor. İlk iplik fabrikasının temelinin kepçesinin vurulduğu, tamamlanması ile yaklaşık 3 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemede bulundu. İslâhiye'nin en büyük hayallerinde biri olduğunu belirten Kaymakam Ramazan Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesi7nde ilk fabrika temek çalışmasının bugün başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını, planlanan 42 fabrikanın kurulmasıyla yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek olmasıda bizleri heyacalandırdığını söyledi.

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