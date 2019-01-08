İslahiye Milli Eğitimde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve 20 okulda oluşturulan çalıştay masalarının katıldığı çalıştayda masaya yatırıldı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 75.Yıl İlk ve Orta okulun çok amaçlı salonunda düzenlendi. 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürü Mehmet Akdoğan, Okul Müdürleri ve 20 okulda oluşturulan Çalıştay masaları katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin,ilçede 20 okulda oluşturulan çalıştay masalarındaki amaç ve hedefler doğrultusunda sorunların tespit edilerek çözüm ve projeler üretildiğini, 2023 eğitim vizyonun temel amacının çağın ve geleceğin donanımına sahip bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, 'Asıl amaç ise insan yetiştirmektir. Çalıştaya destek veren ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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