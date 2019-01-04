İslahiye liselilere kariyer günleri

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerinde, öğrencilere farklı mesleklerden kişilerle tanışma ve deneyimlerini dinleme fırsatı sunuluyor.

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kariyer günlerinde konuşan Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Kanoğlu öğrencilerle söyleşi yaptı. Prof.Dr. Kanoğlu, öğrencilere hayatından kesitler vererek kariyer basamakları hakkında tavsiyelerde bulunarak, başarmak için öncelikle kendinize hedef belirleyip bu hedef doğrultusunda çalışmanız gerekiyor dedi.

İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, Prof.Dr. Mehmet Kanoğlu'na teşekkür ederek plaket verdi.

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