İslahiye Devlet Hastanesi 'anne dostu' seçildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan 'Anne Dostu Hastane'programı kapsamında belirlenen kriterleri karşılayarak 'Anne Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılından beri uyguladığı 'Anne Dostu Hastane' programı doğrultusunda 81 İlde 851 hastane arasında ilk 55 hastane içerisine İslahiye Devlet Hastanesi de girdi. Hastanede düzenlenen sertifika törenine; İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldız ile sağlık personelleri katıldı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, İslahiye Devlet Hastanesi'ni başarısından dolayı kutladı.

Anne Dostu Hastane sertifikasının verildiği törende pasta kesilerek kutlama yapıldı.

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