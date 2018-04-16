İslahiye'den Suriye'ye Sınır kapısı açılması çalışması başlatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Meydanı Ekbez bölgesi arasında sınır kapısı açılması için çalışma başlatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ve beraberindeki heyet İslahiye'nin Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla kullanıma kapatılan 1914 yılında Sultan Abdulhamid zamanında hicaz demiryolu olarak yaptırılan 12 kilometrelik Suriye'nin Meydanı Ekbez istasyonu arasındaki mevcut işleyen İslahiye-Halep demiryolu ile karayolu ulaşımı da eklenerek sınır kapısı açılması için yapılan girişimler sonucu sınırda heyetler incelemeler bulunarak çalışma başlatıldı.

İslahiye'nin karşısında bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Suriye'nin Meydanı Ekbez bölgesinin Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütünde temizlenmesiyle olası tehdidin ortada kalkması ve Suriye'de önümüzdeki günlerde sağlanacak barışla hareketli günlerin yaşanacak olması nedeniyle bölgeye sınır kapısı açılması için yapılan girişimler sonucu çalışma başlatıldı.

Gümrük sınır kapısı açılması çalışmalarına başlandığını belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural," Yaklaşık 100 yıldır Demiryolu olarak Suriye'ye gerek yük gerekse yolcu taşımacılığının yapıldığını, tren yolu gümrüğünün gar istasyonunda hizmet verdiğini, bu anlamda mevcut demiryolu ile karayolu ulaşımıyla açılacak sınır kapısıyla ilçe ekonomisini canlandıracak" dedi.

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