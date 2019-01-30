İslahiye'de, 'yüksek fiyat' denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yüksek fiyatları tespit etmek amacıyla denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te yüksek fiyatların denetlenmesi yönündeki konuşmasının ardından harekete geçen İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri AVM ve marketlerde fiyat tespit denetimi yaptı. Denetimlerde haksız kazancı önlemek istediklerini belirten Zabıta Amiri Sedat Balta, fiyat farkı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulayacaklarını kaydetti.

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