İslahiye'de yakalanan 7 kaçak sınır dışı edildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma tarafından yakalanan Suriye uyruklu 7 kaçak sınır dışı edilirken, organizatör olduğu tespit edilen M.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde şüphe üzerine V.A'nın yönetimindeki 79 MB 516 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarmanın peşine düştüğü minibüs, Kozdere Mahallesi kavşağında terk edilmiş bulundu.Ekiplerin çevrede yaptığı aramada, minibüsten inen, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu K.E., B.E., A.E.,C.Ş., M.Ş., A.H.E., M.M. ile organizatör M.R. ve araç sürüüsü V.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Avrupa ülkelerine geçiş yapmak istediği belirlenen kaçaklar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, Suriye uyruklu araç sahibi V.A. ifadesinin ardında serbest bırakıldı. Organizatör M.R. ise çıkarıldığı mahmekece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×