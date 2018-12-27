İslahiye'de yakalanan 4 hrsız tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve operasyonla yaklanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler hırsızlık olayına karıştığı belirlenen A.Ö. A.K. Ö.D. ve H.E.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramada ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen 99,50 lira,1 traş makinesi,1 parfüm,2 saç boyası,1 tornavida,2 cep telefonu,1 bilgisayar kasası ve 19 paket sigara iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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