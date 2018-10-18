İslahiye'de uyuşturucuya 1 gözaltı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile yakalanan S.Z. gözaltına alındı.

İslahiye Jandarma Komutanlığı Asayiş Suç Araştırma ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında S.Z.'nin, Hatay'dan temin ettiği uyuşturucuyu 51 BP 149 plakalı hafif ticari araçla Gaziantep'e götüreceği bilgisine ulaştı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Serinevler Mahallesi'nde güvenlik noktası oluşturdu. Şüpheli uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 251 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken sürücü S.Z. gözaltına alındı.