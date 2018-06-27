Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca su asfaltta açtığı çukurla tonlarca su boşa aktı.
Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi’ndeki içme suyu şebekesinin bulunduğu bölgedeki boru patladı. Asfaltta açılan çukurda tonlarca su başa akmasıyla yol nehre döndü. Boşa akan suya vatandaşlar tepki gösterirken, sürücüler zor anlar yaşadı. GASKİ ekipleri Arızayı onarım sırasında ana vanayı kesmesiyle Cumhuriyet, Çamlıca, Haciali ve Cevdetpaşa mahallerinde 4 saat su kesintisi yaşandı. Çalışmanın ardında arıza giderilmesiyle su tekrar verildi.
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İslahiye'de su borusu patladı, yol nehre döndü
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca su asfaltta açtığı çukurla tonlarca su boşa aktı. Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi’ndeki içme suyu şebekesinin...
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, içme suyu şebekesindeki boru patlayınca su asfaltta açtığı çukurla tonlarca su boşa aktı.