İslahiye'de sirk gösterisi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı' kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile UNİCEF işbirliğiyle 'Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı' kapsamında Borsa İstanbul Fen Lisesi bahçesinde sirk gösterisi gerçekleştirildi. Akrabasi hareketleri merakla izleyen öğrenciler heyacanlı dakikalar yaşarken gösteri sonrası sirk ekibiyle öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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