Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),() - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yeni Mahallede ilerleyen Mehmet V. yönetimindeki 27 SC 363 plakalı otomobilin motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ön bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi.
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İslahiye'de seyir halindeki otomobil yandı
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),() - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı. Yeni Mahallede ilerleyen Mehmet V. yönetimindeki 27 SC 363 plakalı otomobilin motor bölümünde...
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),() - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
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