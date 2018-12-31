İslahiye'de, sağlık raporu verilebilecek

GAZİANTEP'in İslahiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kurul raporunun yeni yılla birlikte verilebileceği müjdesini verdi.

İslahiye Devlet Hastanesi Başhekim Olarak kısa süre önce atanan Dr. Mustafa Yıldız, ilçede yıllardır eksikliği yaşanan sağlık kurulu raporu yeni yılla birlikte Devlet hastanesinde verilecek. Heyet, ilk etapta haftada bir günü toplanacak, talepler doğrultusunda haftada iki güne de çıkarılabilecek. Devlet Hastanesine kısa süre önce atanana Hastane Yönetici ve Başhekim olarak göreve başlayan Dr. Mustafa Yıldız,"Göreve başlar başlamaz ekibimle beraber önce durum tespiti yaparak vatandaşların beklentilerinin neler olduğunu tespit ederek hasta ve çalışan odaklı hizmet noktasında çalışmalara başladıklarını, vatandaşların bundan böyle tam teşekküllü sağlık raporu alabilmek için Gaziantep'e gitmelerine gerek kalmadığını,2 Ocak 2019 itibarıyla Hastanemiz bu raporu verecektir "dedi.

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