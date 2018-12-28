İslahiye'de polis eşlerinden kermes

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde görevli polislerin eşleri tarafından üniversitede eğitim gören şehit, gazi ve teşkilat mensuplarının çocuklarına yönelik 'Burs ve Eğitim Yardımı' sloganıyla gıda kermesi düzenlendi.

Polis eşleri derneği (POLED) Gaziantep Şubesi ve İslahiye Polis Eşleri işbirliği ile şehit, gazi ve teşkilat mensuplarının çocuklarının 'Burs ve Eğitim Yardımı' sloganıyla Belediye Konferans salonunda gıda kermesi düzenlendi. Kermese İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve eşi Bediha Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, polis eşleri ve vatandaşlar katıldı. İlçede görevli polis eşlerinin evde hazırladıkları yiyecekler ve tatlıların yer aldığı kermes büyük ilgi gördü.

Kermesi üniversitede eğitim gören şehit, gazi ve teşkilat mensubu çocuklar için düzenlediklerini belirten POLET Gaziantep Şubesi Başkanı Esra Karaduman, "Kermesimiz şehit, Gazi ve teşkilatımızın mensubu çocuklarının üniversitede eğitim gören öğrencilerine burs vermek amacıyla düzenlenmiştir, düzenlenen kermese gösterilen ilgiden memnun olmakla beraber kermesimizi düzenlenmesinde emeği Geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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