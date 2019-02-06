İslahiye'de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, trafikte önceliğin yayalara verilmesi projesi ile ilgili uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesinde Cumhuriyet ilk ve Ortaokulu önünde, Jandarma ekipleri ise Hatay Karayolunun 4'üncü kilometresinde Fen Lisesi önünde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın 'sloganıyla uygulama başlattı. Uygulamaya Göreve yeni başlayan İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kota,İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin sarıtaş,Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Muhammed Lütfi Kota ve protokol öğrencilerle birlikte yay geçidinin kullanımı uygulaması yapıldı.Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi ile birlikte yürürlüğe giren yaysa uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Öğrenciler ve Sürücülerle bilgilendirme yapan İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kota,"İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülerimiz okul önlerinde, kavşaklarda öncelikleri yayaların olduğunu bir kez daha hatırlatmaktır. Medeni bir toplum olmanın gereği bu kurallara uymaktır. Hepimizin kendi çocuklarını, kendi kişisel sağlığımızın sürücülerimizin güvenliğinin sağlanması için bu kurallara uymamız gerekiyor. Bu konuda bir takım eksiklilerimiz hissediliyor. Bakanlığımız bunun farkında olduğu için herkesin yayalara geçiş hakkına saygı duymaları bir farkındalık kampanyasıdır. Bu kurallar zaten vardı bunu hatırlatmak amacıyla yapılan kampanya ile tüm sürücülerimizden beklentimiz yayaların geçiş hakkına saygı göstermeleri ve özel yaşamlarında uygulamalarıdır" dedi.

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