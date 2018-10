İslahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, protokol üyeleri mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

İslahiye Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen 2018 yılının son mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısına Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım,İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz ve 70 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantıda konuşan Kaymakam Düzgün,"Muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlayarak, İlçemiz Gaziantep'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, her ne kadar buraya vekâleten bakmış olsam da sizlerin beni her zaman arayabileceklerini hatırlatarak Muhtarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

