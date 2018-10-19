İslahiye'de Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz, "Muhtar demek, devletin ve siyasetin gücünün gösterildiği, halka hitap edilen ilk makamlardır. Orta doğuda yaşanılan sıkıntılardan dolayı, ülkemiz idarecileri ve biz muhtarlar olarak devletimizin ve hükümetimize sonuna kadar destek vererek tek vücut olarak kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimize güç vermeliyiz" dedi.

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