İslahiye'de karne sevinci

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde,19 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşadı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili 19 bin 200 öğrenci karnelerini alarak başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda yarıyıl tatili...