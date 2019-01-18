2018-2019 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili 19 bin 200 öğrenci karnelerini alarak başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Şahin Yeter katıldı. Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan törende konuşan Mustafa Çetin, yarı yıl tatilinde çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
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İslahiye'de karne sevinci
GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde,19 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşadı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili 19 bin 200 öğrenci karnelerini alarak başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda yarıyıl tatili...
GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde,19 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşadı.
2018-2019 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili 19 bin 200 öğrenci karnelerini alarak başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Şahin Yeter katıldı. Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan törende konuşan Mustafa Çetin, yarı yıl tatilinde çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
2018-2019 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili 19 bin 200 öğrenci karnelerini alarak başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Mustafa Özdemir, Şahin Yeter katıldı. Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan törende konuşan Mustafa Çetin, yarı yıl tatilinde çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
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