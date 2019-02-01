İslahiye'de Karasu Çayı ıslah çalışması başlatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi tarafından Karasu Çayı'nda taşkınları önlemek amacıyla başlatılan ıslah çalışması devam ediyor.

İlçede geçtiğimiz aylarda iki kez sağanak yağışlar ile birlikte Kılavuzlu Barajında gelen suyla birlikte taşkın yaşanan ve 3 bin dönüm arazinin su altında kalmasına neden olan Karasu Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. İslahiye Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada zemine dolan toprak alınıp, sel sularıyla gelen ve akıntının taşmasına neden olan bölgelerde iş makineleriyle temizlik çalışması yapılıyor. Daha önce bir kez taşkın yaşanmaması amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Karasu Çayı son yağan yağmurlar ve Kılavuzlu Barajında gelen suyla birlikte taşmıştı. Yaşanan taşkınla tarım arazileri su altında kaldı. Bölgedeki çiftçimizin bir kez daha olası taşkından zarar görmemesi adına Karasu Çayı'nda temizlik çalışması başlattık" dedi.

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