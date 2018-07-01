İslahiye'de ilk defa YKS yapıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ilk defa yapılan YKS'nin ikinci oturumunda öğrenciler içerde ter dökerken, aileleri ise bahçede dua etti.

İslahiye'de ÖSYM tarafından 9 okulda yapılan YKS'nin ikinci otumunda 470 öğretmen ve 37 polis ve jandarma görev aldı. Sınava giren 5 bin 940 öğrenci sınava girişte tepeden tırnağa arandıktan sonra sınavların yapılacağı salonlara alındı. Öğrenciler soruları çözmek için zamanla yarışırken, aileleri ise bahçede dua etti.

FOTOĞRAFLI