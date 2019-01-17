İslahiye'de, hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi

GAZİANTEP Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından İslahiyeli hayvan yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İslahiye Belediyesi salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Osman Türkmen, besicilerin dikkat etmesi gereken hususlar ile et ve süt veriminin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "İlçemizin küçükbaş hayvancılığının üretim merkezi haline gelmesini sağlamak, iyi vasıflı damızlık hayvanlar yetiştirip pazarlamasını sağlamak tüm bunları yaparken ilimiz ve bağlı ilçeleriyle birlikte hedeflemekteyiz. Birliğimiz tarafından uygulamaya konulan projelerden siz yetiştiricilerimiz da faydalanacağını ve aktif olacağız" dedi.

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