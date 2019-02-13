İslahiye'de hayırsever vatandaşa müftülükten teşekkür

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Müftüsü Dr. Ramazan Yıldırım, cami bakım ve onarımına maddi destek sağlayan hayırsever Özge Aslan'a teşekkür belgesi verdi.

Fevziçak Mahalle camisinin tamirat, tadilat, bakım ve onarımı için maddi ve manevi destekte bulunan hayırsever vatandaş Özge Aslan'a, ilçe müftülüğü tarafından teşekkür belgesi verildi. Müftülükte düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Dr. Ramazan Yıldırım, "Cami ve Kuran kurslarına yapılan anlamlı yardımdan dolayı hayırseverlerimize teşekkür belgesi vererek teşekkür etmek istedik" dedi.

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