İslahiye'de geçen yıl 498 çift nikah kıydı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,2018 yılında 70'i yabancı uyruklu olmak üzere 498 çift evlendi.

İslahiye Belediyesi Evlendirme Dairesi bilgilerine göre, 2018 yılında 70'i Suriye, Almanya ve Letonya uyruklu olmak üzere 498 çift, evlenmek için başvuruda bulunarak nikahları kıyıldı. Evlenecek çiftlerin nikâh işlemlerinin geciktirmemeleri konusunda hatırlatmada bulunan İslahiye Belediyesi Evlendirme Müdür vekili İskender Demirel, evlenmek isteyenlerin, evlenme talebine dair müracaatlarını kabul ederek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyalarını mümkün olan en kısa sürede hazırlanarak evlenme akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.

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