İslahiye'de Eğitim Bir-Sen'de seçim

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Eğitim Bir-Sen seçiminde mevcut başkan Etem Akdoğan yeniden seçilerek güven tazeledi.İslahiye Fen Lisesi'nde yapılan Eğitim Bir-Sen İslahiye Şubesi olağan genel kurulunda kayıtlı 425 üyeden 395'i oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde 395 oy alan Etem Akdoğan yeniden dört yıllığına Eğitim Bir-Sen İslahiye Şube Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Karabulut, Ümit Çetin, Ahmet Kurt, Cemile Biçer ve Fatih Özay seçildi. Etem Akdoğan,"Beni bir kez daha bu göreve layık gören öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte üyelerimizin sorunlarının çözümü için çaba harcarken, ilçemizde eğitim çıtasını yükseltilmesi konusunda çalışacağız" dedi.

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