İslahiye'de dokuma kursunu tamamlayanlara sertifika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kilim dokuma kursunu tamamlayan 25 kursiyer törenle sertifikaları verildi.

İslahiye Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin sürdürülmesi amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında kilim dokuma kursu düzenledi. Kursta kilim dokumayı öğrenen kadınlar hem meslek öğrendi hem de aile bütçesine katkı sağladı. 3 ay süren kursun tamamlanmasının ardından 25 kadın için sirtifika töreni düzenlendi. Kilim atölyesinde düzenlenen ve kilimlerin de sergelendiği törene katılan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Sosyal belediyecilik kapsamında her türlü eğitime önem veriyoruz. Bu anlamda kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kilim dokuma mesleğini yeniden hayat verebilmek amacıyla açtığımız kilim dokuma kursunda katılarak hem meslek öğrendiniz hem de aile bütçesine katkı sağladınız. Bundan sonra da genç kızlarımız, ev hanımlarımızın ekonomik yaşama adapte olması ve kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak amacıyla mesleki kurslara desteğimiz sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardında törene katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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