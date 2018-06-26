İslahiye'de dev çekirge şaşkınlığı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, nadir görülen 'Çağaboğan' cinsi çekirge, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü.

İlçenin Koccağız Mahallesi ormanlık bölgesinde gezintiye çıkan gençler, yolda hareket eden dev çekirgeyi görünce şaşkınlık içerisinde izlemeye başladı. Yaklaşık 18 santimetre ayakları ve 14 santimetrelik antenleriyle dikkat çeken çekirge, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı. Gençlerin fotoğrafladığı dev çekirge, bir süre sonra uçup gözden kayboldu.

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