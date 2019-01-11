İslahiye'de bulunan Taşköprü restore edilecek

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,2 bin yıllık Roma döneminde kalma bazalt taşlarında yapılma Tarihi Taşköprü restore edilerek turizme kazandırılacak

İslahiye İlçesine 8 kilometre uzaklıkta Çolaklar Mahallesi'nin 1,5 kilometre Güneydoğusunda yer alan Karasu çayı üzerinde bulunan ve eski yerleşim yolu olaraktan kullanılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ve 2 metre genişliğindeki 2 bin yıllık Roma dönemine ait Taşköprü, son günlerde sağanak yağışlarla birlikte çayda yaşanan taşkınlar nedeniyle bölgede Kara köprü olarakta adlandırılan Tarihi Taşköprü tehlike altında.

Türkiye Kültür Varlıkları kabul edilerek 2010 yılında sit alanı ilan edilen Roma Dönemine ait bazalt taşlardan bindirme tekniği ile yapılan tek gözden oluşan tarihi Taşköprü yılların doğa olayları ile birlikte taşkın sular nedeniyle tehlike altında olması nedeniyle islahiye Belediyesi harekete geçti.

İslahiye Belediyesinin Tarihi Taşköprü'nün taşkın sulardan kaynaklı tehlike altında olduğunu Gaziantep Müze Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanlığına resmi yazışmalar ile tarihin köprünün kurtarılması talebinde bulundu.

Gaziantep Müze Müdürlüğünde görevli 2 Arkeolog Tarihi Taşköprü'de inceleme yaparak hazırladıkları raporda Köprünün bakımsız ve taşkın sulardan dolayı tehlike altında olduğu belirtilerek restore edilmesi gerektiği vurgulandığı öğrenildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Tarihi bakımdan zengin bir yapıya sahip olan ilçemizde bulunan halkımızın Karaköprü olarakta adlandırdığı tarihi Taşköprü'de Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede de restore edilmesi kararıyla birlikte önümüzdeki günlerde Taşköprü'de yapılacak restore çalışmasıyla buranın turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

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