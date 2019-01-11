İslahiye'de bozulan yollar onarılıyor

İslahiye'de son günlerde aralıklarla süren sağanak yağışlardan dolayı Karasu çayı taşmasıyla Güllühöyük Mahallesi kırsalında bulunan evlere ulaşımı sağlayan yolda su yığınlarıyla birlikte çökme yaşanması nedeniyle trafiğe kapandı. İslahiye Belediyesi çöken yolda suyun tahliyesi ve olası su taşkınlarının tekrar yaşanmaması amacıyla dev borular yerleştirirken yolda çalışma başlattı.
İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mümtaz Koyuncu,"son günlerde sağanak yağışlar sonucu taşan Karasu çayı ile birlikte çay kenarında geçen yollarımızda su taşkını yaşandığını, yağmurların kısmen durmasıyla birlikte çöken ve bozulan yollarımızda çalışma başlattık" dedi.
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