İslahiye'de, 'bağımlılık' konferansı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler ile Gaziantep Yeşilay işbirliğiyle 'Bağımlılıkla Mücadele ve Yeşilay elçileri' konulu konferans düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Konferans salonunda Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler ve Yeşilay işbirliğiyle gerçekleşen 'Bağımlılıkla Mücadele ve Yeşilay elçileri' konulu konferansa İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, Belediye Başkan yardımcısı Ergün Mideoğlu, Gaziantep Yeşilay Şube Başkanı Fatih Tamer, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Müftüsü Dr. Ramazan Yıldırım, Daire Amirleri, Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Murat Yıldırım'ın Bağımlılıkla mücadele kapsamında 2018 yılında yapılanlar ile varılan süreç ile 2019 yılında daha etkin bir şekilde Bağımlılıkla mücadelede 'Bady' birebir sorumluluk anlayışıyla mücadele edeceklerini belirtti.

Yeşilay Şube Başkanı Fatih Tamer ise, slayt eşliğinde Türkiye genelinde Bağımlılıkla mücadele kapsamında oluşturulan veriler ile Anaokulu, İlkokul ile Lise ve üniversitelerde iki farklı başlıklarda bağımlılığın anlatıldığını, Yeşilayın Önleme faaliyetleri çerçevesinde bu yıl 'Yeşilay elçileri' projesiyle mahalle muhtarları, mahalle bakkalları, esnafında birer elçi olmasını sağlayarak Bağımlılıkla mücadelede etkili olmak istediklerini, bu konuda güvenlik güçlerimizle birlikte muhtar, mahalle bakkalı ve esnafımızda sorumluluk üstlenerek mücadeleye katkı sağlamasıyla başlamadan veya yeni başlamış gençlerimizi kurtaracağımıza inanıyoruz" dedi

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