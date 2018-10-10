İslahiye'de 400 çiftçiye tohum dağıtıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 çiftçiye 150 ton buğday ve 49 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, bölge çiftçileri ile vatandaşlar katıldı.

Buğday ve arpa üretimi için dağıtılan 199 ton tohum dağıtımıyla milli ve yerli üretim hedeflendiği belirtilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli hukuki düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Çiftçi rahat olmazsa, huzurlu olmazsa, çiftçi toprağı ekemezse, biz dışa bağımlı olmaya devam edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, 'Bugün milli ve yerli savunma sanayi ne kadar önemliyse gıda güvenliği de o kadar önemlidir.' Biz yanlış yapanlara rağmen olacağız. 15 Temmuz’u yapanlara rağmen olacağız. Dolar kalleşliğini yapanlara rağmen birlik olacağız ve başaramayacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

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