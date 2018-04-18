İslahiye'de 3 günde 170 ünite kan bağışı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kan bağışı kampanyası kapsamında 3 günde 170 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezi tarafından 15 günde bir, 3 gün olmak üzere Demokrasi Meydanında mobil ekip kan toplama standı kuruldu. Standı ziyaret eden gönüllülerden 3 günde 170 ünite kan bağışı alındı. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin kan grubu, tansiyon ve benzeri tetkikler yapıldıktan sonra doldurduğu formdan sonra kan bağışı alınan vatandaşlara soda ve kek ikram edildi.

İslahiye halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunu söyleyen Gaziantep Türk Kızılayı Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Ökkeş Alben, vatandaşların kan bağışına gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

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