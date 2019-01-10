islahiye'de 2018'de 3 bin 360 ünite kan bağışlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, geçen yıl 3 bin 360 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Gaziantep Kan bağışı merkezi tarafından her hafta Çarşamba günleri ilçenin Demokrasi Meydanı'nda mobil ekip tarafından kan toplanıyor. Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin kan grubu, tansiyon ve benzeri tetkikler yapıldıktan sonra kan bağışı gerçekleşiyor. Gaziantep Türk Kızılayı Kan Merkezi sorumlusu Dr.Ali Artaş, İslahiye'ye rutin olarak her hafta geldiklerini belirterek, "Geçen yıl yaklaşık 3 bin 360 ünite kan bağışı topladık. İslahiyeli vatandaşların ilgisinde memnun olmakla beraber özellikle bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Kemal Vural'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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