İslahiye'de, 20 mahallede kar etkili oldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yılın ilk günde başlayan kar 20 mahallede hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde yağmurlu bir hava hakim iken Amanos Dağları ve eteklerinde bulunan, Kabaklar, İdilli, Koccağız, Hasanlök, Kayabaşı, Tandır, Yağızlar, Köklü ve Koçcağız'ın da içinde bulunduğu 20 mahallede yeni yılla başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir merkezinde araçlarıyla çıkan bir grup genç ise araçların zor hareket ettiği yolda kartopu oynayarak zaman geçirdi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

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