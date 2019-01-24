İslahiye'de 14 bin 583 yeni kimlik kartı verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde 14 bin 583 çipli kimlik kartı verilirken, bin 50 bebeğin kimlik işlemleri yapıldı.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hüseyin Sağır yaptığı 2018 değerlendirmesinde, 14 bin 583 çipli kimlik kartı, 996 pasaport, 2 bin 317 sürücü belgesi işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Sağır, "İlçede dünyaya gelen bebeklerin yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si ise kız. Geçen yıl bin 50 bebek dünyaya merhaba derken,135 kişi vefat etti, 65 çift ise boşandı. Öte yandan Suriyeli, Almanya ve Letonyalılarında bulunduğu 498 çift nikah kıydı. Vatandaşlarımızdan ricamız işlem yapan personelimizin kendilerine yaptıkları uyarı doğrultusunda hareket ederek yardımcı olmaları" dedi.

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