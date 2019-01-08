İslahiye Belediyesi'nde yılın ilk meclisi toplandı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Kemal Vural başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Kemal Vural, 2019 yılının ülkeye huzur ve barış getirmesi dileklerinde bulundu. Oturumun açılışında konuşan Başkan Vural, İslahiye meclisi olarak geçen yıl tüm gruplarla birlikte ve beraberlik içinde çalıştıklarına dikkat çekti. Başkan Vural, "2019 yılında bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni ediyorum. Hepimizin tek amacı var güzel ilçemize hizmet etmektir" dedi. Başkan Vural'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri komisyon üyelerini belirlemek için kapalı zarf usulü oy kullanırken gündemde bulunan 6 madde de görüşülerek oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

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