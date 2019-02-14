İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan MHP'ye ziyaret

GAZİANTEP'in İslahiye Belediye Başkanı ve başkan adayı Kemal Vural MHP'yi nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Kemal Vural, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan ve partililer ile birlikte MHP İlçe Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP İlçe Başkanı Metin Şentürk ve partililer tarafından karşılanan Vural, seçimlerin kardeşlik içinde geçmesi dileğinde bulunarak, "Bu seçimi kardeşlik duyguları içerisinde ülkemizin bekası için sevgi dili ile birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği ilkelerle bu süreci MHP ile birlikte 'Cumhur İttifakı' doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Birlikte bu seçimi zaferle sonuçlandıracağız" dedi.

MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ise, "Biz Cumhur İttifakı'nın bir beka sorunu olduğuna inandık ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bize gösterdiği işaret doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde beraber olup gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.

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