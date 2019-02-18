İslahiye Anadolu Lisesi voleybolda şampiyon oldu

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, Anadolu Lisesi Erkek Voleybol takımı bölge finallerinde 3 karşılaşmadan da galip ayrılarak voleybol bölge birincisi olarak ikinci lige çıktı.

Kahramanmaraş Batıpark kapalı spor salonunda düzenlenen şampiyonaya Adana, Hatay ve Mersin'in il birincileri katıldı. Bölge maçlarında Gaziantep'i il birincisi olan İslahiye Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı temsil etti. Final maçında Hatay voleybol takımını 3-1 yenen İslahiye ekibi, bölge şampiyonu olarak gelecek sezon voleybol ikinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. FOTOĞRAFLI

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